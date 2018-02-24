За обвиненного в домогательствах Слуцкого заступились женщины-депутаты

Женщины-депутаты Госдумы РФ заступились за своего коллегу — главу думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, из которого, по его собственному выражению, пытаются сделать "русского Харви Вайнштейна". Ранее работающая в Госдуме корреспондент телеканала "Дождь" во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским пожаловалась, что член фракции Леонид Слуцкий "пристает к девушкам-журналисткам".

Участники Женского клуба нижней палаты парламента заявляют, что считают такое обвинение в отношении Слуцкого провокацией, передает РИА Новости.

"Шумиха вокруг Слуцкого напоминает заранее срежиссированную операцию по его дискредитации. Такого рода безосновательные заявления изначально стоит рассматривать как информационную агрессию", — говорится в заявлении женщин-депутатов.

"Вирус бездоказательных обвинений, который поразил западные страны и стал способом борьбы с конкурентами, пытается проникнуть и в Россию. Характер провокации слишком очевиден", — говорят они, подчеркивая, что знают Слуцкого "как порядочного и ответственного политика, профессионала своего дела, имеющего серьезный авторитет не только в России, но и за рубежом".

"Женщины-депутаты Государственной думы выражают поддержку Леониду Эдуардовичу Слуцкому", — говорится в заявлении.

Сам "Дождь" на своем сайте историю со Слуцким называет "Вайнштейнгейтом", уточняя, что о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого рассказали телеканалу на условиях анонимности сразу две работающие в Госдуме журналистки. Уточняется, что после появления новости о Слуцком появилась и третья жертва — "продюсер одного из телеканалов".

Сам Леонид Слуцкий назвал обвинения в свой адрес поклепом, выразив уверенность, что руководство Госдумы и фракции ЛДПР разберется в ситуации и даст авторам этого поклепа жесткую оценку.

По словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, 1 марта ЛДПР на совете Госдумы поставит вопрос о лишении аккредитации в нижней палате парламента всех представителей телеканала "Дождь". Исполняющая обязанности главного редактора телеканала "Дождь" Александра Перепелова в ответ выразила надежду, что Лебедев вместо "угроз журналистам" лишением аккредитации проведет расследование в отношении Слуцкого.