"Охотный Ряд" эвакуировали после звонка о бомбе

Из торгового центра "Охотный Ряд" в центре Москвы эвакуировали около 4 тысяч человек. Это произошло после анонимного звонка с угрозой минирования, передает РИА Новости.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов проверили информацию об угрозе взрыва на станции "Охотный ряд" Сокольнической линии московского метро, информирует ТАСС.

Как сообщает "Интерфакс", бомб найдено не было.