Женская сборная России завоевала золото чемпионата Европы по стрельбе

Женская сборная России стала первой в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на проходящем в Венгрии чемпионате Европы. Россиянки выиграли командный турнир. В финале наши стрелки победили соперниц из сборной Германии со счетом 22:12. Третьими оказались сербские спортсменки.

За российскую сборную выступили Виталина Бацарашкина, Екатерина Коршунова и Маргарита Ломова, которые в квалификации набрали 852 очка из 900 возможных. В финале они достаточно легко победили представительниц Германии.

"Эта победа — достойное завершение чемпионата Европы, который сложился для нас просто великолепно!" – заявила тренер женской сборной России по пулевой стрельбе из пистолета Светлана Смирнова, чьи слова приведены на сайте Стрелкового союза России.