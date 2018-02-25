Чехия заменит российские военные вертолеты американскими или итальянскими

Чешская армия закупит 12 многоцелевых боевых вертолетов в Италии или США. Планируется заменить стоящие на вооружение с 80-х годов прошлого века Ми-24, сообщила глава Минобороны Карла Шлехтова.

Решение будет принято в течение месяца. Стоимость закупки — 500-750 миллионов долларов США.

Прежнее руководство Минобороны предполагало закупить вертолеты UH-1Y (Bell) или AgustaWestland AW139M (Leonardo). Однако Шлехтова, возглавившая ведомство в минувшем декабре, потребовала от генштаба конкретных параметров закупки.

Начальник генштаба Йозеф Бечварж не согласился с заявлением Шлехтовой о нереальности требований.

Закупка вероятно будет оформлена как межправительственное соглашение. Вместе с вертолетами будет закуплено все оснащение, а также заключен контракт на сервисное обслуживание и обучение пилотов, передает РИА Новости.