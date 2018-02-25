Кадырова не расстроил запрет на въезд в Латвию

Глава Чечни Рамзан Кадыров спокойно отнесся к решению Латвии запретить ему въезд в эту страну.

Как сообщил министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, запрет на въезд в Латвию для Кадырова не имеет никакого значения, он предпочитает находиться со своим народом и заниматься решением вопросов своего региона.

Главу Чечни "совершенно не волнует очередной всплеск эмоций латвийских властей в угоду коллегам из НАТО", сказал Умаров. Вместе с тем он выразил сожаление в связи с решением Латвии. " Жаль, прекрасная страна, хорошая столица", — цитирует его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что латвийский МИД запретил въезд в страну 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского. По данным рижских СМИ, в списке значится и имя главы Чечни Кадырова.