Погребняк потребовал от "Динамо" компенсацию за расторжение контракта

В палату по разрешению споров Российского футбольного союза поступил иск от экс-форварда московского "Динамо" Павла Погребняка против своего бывшего клуба, который расторг контракт с футболистом раньше окончания срока его действия. Об этом сообщил спортивный юрист Михаил Прокопец.

"Сегодня мы подали заявление в Палату по разрешению споров РФС от Погребняка против «Динамо» с требованием о выплате задолженности по заработной плате и компенсации за расторжение трудового договора без уважительных причин. Теперь мы ждем реакции от РФС", — приводит слова Прокопца Чемпионат.Com.

Также он заявил, что Погребняк не собирается возвращаться в "Динамо", а просто хочет получить компенсацию за досрочное расторжение контракта. Напомним, что в настоящее время экс-форвард "бело-голубых" является игроком "Тосно" из Ленинградской области.