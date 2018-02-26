30 российских спортсменов отправятся на южнокорейскую Паралимпиаду

Международный паралимпийский комитет опубликовал список российских спортсменов, которые отправятся на Паралимпийские игры в Пхенчхане, где будут выступать под нейтральным флагом. До Паралимпиады, которая пройдет с 9 по 18 марта, допущены 30 россиян.

В Южной Корее выступят горнолыжники Александра Францева, Анастасия Хорошева, Мария Папулова, Сергей Александров, Александр Алябьев, Алексей Бугаев, Иван Францев, Алексей Микушин, Валерий Редкозубов и Александр Ветров, лыжницы Акжана Абдикаримова, Наталья Братюк, Надежда Федорова, Марина Галицына, Ирина Гуляева, Мария Иовлева, Наталья Кочерова, Юлия Михеева, Анна Миленина, Екатерина Мошковская, Екатерины Румянцева и Марта Зайнуллина и сноубордисты Владимир Игушкин, Михаил Слинкин и Александр Цыганков. Кроме того, в Пхенчхан отправится команда по керлингу на колясках, в которую вошли Константин Курохтин, Марат Романов, Дарья Щукина, Александр Шевченко и Андрей Мещеряков, сообщает ТАСС.

Ранее Международный паралимпийский комитет объявил, что россияне смогут принять участие в соревнованиях лишь в статусе нейтральных спортсменов.