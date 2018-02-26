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Конфликт в Сирии 38 минут назад

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26 февраля 201821:17

Посол РФ в Британии вызван в Форин-офис из-за Восточной Гуты
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Посол России в Лондоне Александр Яковенко вызван в британский МИД в связи с ситуацией в пригороде Дамаска, Восточной Гуте.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Соединенного королевства Борис Джонсон.

По его словам, он пригласил Яковенко для того, чтобы тот рассказал о планах России по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН № 2401.

Джонсон также проинформировал общественность о том, что указание постоянному представительству Великобритании при ООН созвать еще одно заседание Совбеза по этой теме.

По мнению главы британского МИДа это необходимо, поскольку руководство Сирии в лице президента Башара Асада отказывается гарантировать перемирие в стране.

Резолюция № 2401, которая была принята единогласно 24 февраля всеми членами Совета Безопасности ООН, требует прекратить на месяц боевые действия на всей территории Сирии для оказания гуманитарной помощи населению.

26 февраля президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России, на котором обсудил ситуацию в Восточной Гуте и отдал распоряжение министерству обороны России обеспечить гуманитарную паузу.

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