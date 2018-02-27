В течение 30 дней Вашингтон введет новые санкции против России

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в течение тридцати дней будут введены новые санкции против России. При этом Мнучин подчеркнул, что все существующие санкции продолжают исполняться, передает ТАСС.

Ранее министр предупреждал, что США готовят новые антироссийские санкции. 29 января 2018 года был опубликован "кремлевский" список. Под санкции попали все члены правительства России, руководство администрации президента, руководители банков и корпораций и бизнесмены, чье состояние превышает 1 миллиард долларов. Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный Трампом в августе 2017 года, предостерегает американские компании от контрактов с российскими предприятиями и ведомствами разведывательного и оборонного секторов.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин считает, что санкции против РФ введены навсегда. Это — "ответ" США на рост национального самосознания и силу России. Вашингтон снимет санкции, только если Россия станет слабой, считает Рогозин.