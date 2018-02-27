Депардье отменил концерты в России из-за плохого самочувствия

Известный актер Жерар Депардье отменил российские гастроли из-за проблем со здоровьем.

В марте артист должен был сыграть в постановке "Любовные письма" в Москве, Краснодаре и Майкопе. Однако накануне организаторы гастролей получили от него видеообращение с извинениями.

"Стало известно, что Жерар Депардье вынужден перенести всю российскую часть мирового турне из-за плохого самочувствия. Решено сделать отмену концертов, в Москве — замена на другой спектакль", — рассказала ТАСС пресс-секретарь спектакля Ольга Бабич.

По ее словам, артист не сообщил, когда теперь планирует выступить в России, однако выразил уверенность, что встреча с поклонниками обязательно состоится.