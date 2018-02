Телеведущие высмеяли слова Трампа о готовности вбежать в школу, где происходит стрельба

Американский президент Дональд Трамп заявил на встрече с губернаторами штатов в Белом доме, что он вбежал бы во флоридскую школу, где 14 февраля произошла стрельба, если бы у него была такая возможность. Это смелое высказывание республиканца высмеяли многие популярные телеведущие и журналисты, сообщает Washingotn Post.

"Конечно, легко говорить, но я искренне думаю, что побежал бы туда, даже если бы у меня не было при себе оружия. Полагаю, большинство из вас поступили бы так же", — обратился Трамп к губернаторам штата.

Слова главы государства показались многим журналистам ничем не обоснованной бравадой. Так, известный телеведущий Стивен Колберт посвятил выступлению президента практически весь выпуск своего The Late Show.

TONIGHT: Stephen reveals his morning routine: lather, rinse, and regret reading whatever Trump said. #LSSC pic.twitter.com/IPiSYZGvpS