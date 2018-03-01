Пучдемон из Бельгии пытается руководить Каталонией

Бежавший в Бельгию Карлес Пучдемон объявил, что парламентская группа "Вместе за Каталонию" предложит кандидатуру заключенного под стражу депутата Жорди Санчеса на пост регионального лидера.

Как передает ТАСС, об этом экс-руководитель каталонского правительства написал в своем аккаунте в Facebook.

По его словам он попросил спикера парламента Каталонии Роже Торрена на временной основе не представлять свою кандидатуру для процедуры вступления в должность председателя правительства. Вместо этого, группа "Вместе за Каталонию" предложит депутата Жорди Санчеса в качестве кандидата на пост руководителя испанской автономии.

Пучдемон возглавлял Женералитет (правительство) Каталонии в 2016-2017 годах. Был отстранен Мадридом от должности за проведение незаконного референдума о независимости Каталонии. Считает себя и свое правительство законными представителями власти, находящимися в изгнании.

5 ноября 2017 года сдался полиции Бельгии, на следующий день был отпущен под подписку о невыезде.