Мария Ласицкене стала чемпионкой мира в прыжках в высоту

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, выступающая на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении под нейтральным флагом, стала единственной спортсменкой на турнире, которая сумела преодолеть планку на высоте 1 метр 96 сантиметров, завоевав золото мирового первенства.

Эта победа оказалась для Ласицкене 38-й подряд. После своей победной попытки россиянка взяла высоту 2,01 метра. Американка Вашти Каннингем стала на турнире второй (1,93). На третьем месте оказалась итальянка Алессия Трост, показавшая тот же результат, что и Каннингем, но уступившая ей по количеству попыток.Ранее на чемпионате мира россиянин Данил Лысенко также завоевал золото в прыжках в высоту.