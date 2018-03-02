Антонов: обвинения России в нарушении договора РСМД беспочвенны

Россия считает беспочвенными обвинения в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении посла нашей страны в США Анатолия Антонова. Ранее с обвинениями в адрес Москвы выступил Вашингтон, передает телеканал "Россия 24". При этом ни данных телеметрии, ни технических характеристик установок, ни каких-либо других доказательств там не представили, подчеркнул Антонов.

Также в посольстве России прокомментировали обвинения США об ответственности нашей страны за применение Дамаском химоружия. В дипведомстве подобные заявления назвали проявлением особого цинизма.