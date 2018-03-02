Путин: мы создали оружие, которое другие страны сделать не смогли

Разработка новейших вооружений, таких, как гиперзвуковой комплекс "Авангард", который накануне был продемонстрирован в ходе Послания президента РФ Федеральному Собранию, стала возможна благодаря наличию у России современных материалов, создать которые другим странам пока не удается.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на медиа-форуме ОНФ в Калининграде.

Он подчеркнул, что новые виды вооружений увидели свет после того, как появились современные материалы.

Путин отметил, что в других странах пытались создать подобное оружие, но у них это не получилось. В качестве примера он рассказал о ракете глобальной дальности и беспилотной подлодке, работающих на атомных энергоустановках.

Президент РФ объяснил, что новейшая субмарина развивает невероятную скорость. Он назвал "фантастикой" представленный в Послании межконтинентальный комплекс "Авангард", сообщив, что он "идет как метеорит, температура на поверхности изделия 1600-2000 градусов по Цельсию, уходит вверх-вниз и вправо-влево на тысячи километров, и все работает, сигнал проходит".

ТАСС сообщает, что Путин отметил и возможность применения в гражданских отраслях новых военных разработок – поскольку за ними стоит громадный комплекс научных и образовательных учреждений, современных производственных мощностей.