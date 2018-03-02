"Охотный ряд" эвакуировали из-за ложной угрозы взрыва

Угроза взрыва в торговом центре "Охотный ряд" в центре Москвы оказалась ложной. Помещения подземного торгового комплекса у Кремля проверили кинологи с собаками. Никаких подозрительных предметов найдено не было.

Из торгового центра были эвакуированы 2,5 тысячи человек, напоминает ТАСС. Телефонный звонок о лже-минировании "Охотного ряда" уже поступал в оперативные службы 25 февраля. Тогда из здания по адресу Манежная площадь, дом 1, строение 2 были эвакуированы четыре тысячи человек.

Волна сообщений о ложных минированиях прокатилась по России с 11 сентября 2017 года. Только в Москве ущерб от действий телефонных хулиганов превысил один миллиард рублей.