"Охотный ряд" эвакуировали из-за ложной угрозы взрыва

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Атаки телефонных террористов 53 минуты назад
2 марта 201823:01
"Охотный ряд" эвакуировали из-за ложной угрозы взрываЧитайте нас в Telegram
Угроза взрыва в торговом центре "Охотный ряд" в центре Москвы оказалась ложной. Помещения подземного торгового комплекса у Кремля проверили кинологи с собаками. Никаких подозрительных предметов найдено не было.
Из торгового центра были эвакуированы 2,5 тысячи человек, напоминает ТАСС. Телефонный звонок о лже-минировании "Охотного ряда" уже поступал в оперативные службы 25 февраля. Тогда из здания по адресу Манежная площадь, дом 1, строение 2 были эвакуированы четыре тысячи человек.
Волна сообщений о ложных минированиях прокатилась по России с 11 сентября 2017 года. Только в Москве ущерб от действий телефонных хулиганов превысил один миллиард рублей.
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