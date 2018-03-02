Замминистра обороны России: США планируют развернуть 400 ракет системы ПРО

Соединенные Штаты Америки планируют развернуть порядка 400 ракет системы ПРО. Об этом в пятницу, 2 марта, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Со стороны Соединенных Штатов идет большая работа по развертыванию глобальной системы ПРО вокруг территории России. В частности, противоракеты уже развернуты на Аляске, в странах Балтии, в Румынии. Завершается развертывание в Польше. В будущем американские системы ПРО будут развернуты в Корее и Японии.

Как отметил замминистра, в общей сложности будет развернуто порядка 400 антиракет. "Это значительно снизит потенциал ядерного сдерживания Российской Федерации", — цитирует слова Фомина телеканал "Россия 24".

Генерал подчеркнул, что все эти годы Россия приглашала США к политическому диалогу, но предложения игнорировались.