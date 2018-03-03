Россия предупреждает о провокациях боевиков в Сирии

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) готовят провокацию, чтобы сорвать гуманитарный конвой ООН в сирийский населенный пункт Дума, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге в субботу вечером.

По его словам, акция запланирована на ближайшее время. Боевики намерены обстрелять колонну из минометов и обвинить в этом сирийские правительственные силы, пояснил Евтушенко.

Генерал заявил также, что боевики постоянно нарушают введенный в стране режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия, Дамаск и Восточная Гута. Она напомнил, что 30-дневный режим прекращения боевых действий на территории Сирии был введен резолюцией 2401 Совета Безопасности ООН.

Кроме того, он сообщил, что за прошедшие сутки жилые кварталы Дамаска и пригородов были обстреляны из минометов восемь раз, по ним выпущено 64 мины. Имеются разрушения и раненые среди мирных жителей.

"Действия незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте, обстрелы ими Дамаска и препятствование выходу мирного населения являются военными преступлениями", — приводит слова Евтушенко РИА Новости. В этой связи российский Центр по примирению враждующих сторон потребовал от лидеров незаконных вооруженных формирований прекратить вооруженные провокации и обеспечить безопасный выход людей из опасных районов, добавил он.