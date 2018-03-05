Учения прошли успешно: "Искандер-М" уничтожил командный пункт "противника"

Ракетный комплекс "Искандер-М" поразил командный пункт условного противника. Учения прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Это завершающий этап перехода на новое вооружение.

Комплексы "Искандер-М" выходят на позицию. На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошел заключительный этап по перевооружению ракетного соединения. Новая техника в эту часть поступила в октябре прошлого года. Задача — уничтожить условного противника на дистанции 100 километров. Пуск ракеты прошел успешно, цель поражена. Расчеты Западного военного округа с поставленной задачей справилась.

"По результатам выполненной задачи, по поражению цели расчет оценен на отлично, с поставленной задачей справились", — заявил начальник цикла по переподготовки на новый комплексы, подполковник Василий Ивашиненко.

Надежный и эффективный — так описывают комплекс сами военные. "Искандер-М" успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Но самые главные преимущества техники не разглашаются, а на все провокационные вопросы отвечают просто – "это секретная информация".

Впрочем, кое-что удалось узнать. Ракета "Искандер-М" может поразить цель на дистанции 500 километров. В комплекс входят транспортно-заряжающая и пусковая установка, а также еще четыре машины обеспечения. Процесс перевооружения проходит в несколько этапов. Сначала это теоретические занятия, а в дальнейшем сам пуск ракеты с целью уничтожения условного противника. Все расчеты уже работали с ракетными комплексами, и проблем с переходом на новое вооружение нет. На переподготовку бригаде выделяется два с половиной месяца.

"В ходе переобучения на новый оперативно-тактический комплекс "Искандер" преподаватели 60-го Учебного центра боевой подготовки ракетных войск научили нас умелому использованию вооружения. И как командир стартовой батареи, я очень горд за то, что нам вручили такое грозное оружие", — сказал командир стартовой батареи, капитан Сергей Захаров.

Аналогов комплекса не существует. Ну и что самое главное — "Искандер-М" можно модернизировать. Это значит, что комплекс может подстраиваться под любые новые угрозы.