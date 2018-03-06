Валерий Гаркалин покинул реанимацию Склифа

Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, в конце февраля экстренно госпитализированного в реанимацию НИИ имени Склифосовского, немного улучшилось. Он переведен из реанимации в отделение острых эндотоксикозов.

"Состояние средней тяжести, температура вечером была 37, утром 36,6", — сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.

По данным СМИ, 63-летнему Валерию Гаркалину стало плохо во время гастролей спектакля "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль. По словам дочери артиста, в больницу его доставили в тяжелом состоянии с диагнозом "воспаление легких" и сразу поместили в экстренную реанимацию. Позднее актер был переведен из экстренной реанимации в общую.

Валерий Гаркалин известен по фильмам "Ширли-мырли", "Детки напрокат", "Бедная Саша", "Ландыш серебристый", сериалам "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня" и многим другим. Является художественным руководителем мастерской в ГИТИСе на факультете эстрадного искусства.

В ноябре 2017 года Валерий Гаркалин стал гостем программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым".