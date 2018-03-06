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6 марта 201821:38 Дмитрий Мельников

Совет Федерации знает, кто хочет вмешаться в наши выборы

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При этом в самих США не прекращаются попытки оказывать влияние на внутреннюю политику России, а американские спецслужбы получают сотни тысяч долларов на планирование спецопераций в нашей стране. Конкретные факты и примеры содержит доклад комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.

Коллективный запад будет пытаться вмешиваться во внутреннюю политику России. План разработан еще, как минимум, на три следующих избирательных цикла. Доклад временной комиссии Совета Федерации подтверждает: начиная с 2011 года, деятельность американских и европейских агентов влияния в России выросла в разы.

Ноу-хау вмешательства — так называемая "мозаичная схема": отдельные, внешне случайные события и информационные вбросы, при внимательном изучении, оказывается, имеют единые координационные центры и одних авторов. Подробнее об этом Андрей Климов — председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ: "Только планированием активных операций по поводу РФ занимается от 500 до 700 центрального аппарат ЦРУ, тысячи людей в Государственном департаменте, в Пентагоне, в Конгрессе США и обслуживающих его структурах и в разнообразных НПО".

Две части доклада — открытая и закрытая. В первой — перечислены основные каналы внешнего влияния на российскую политику и граждан. Среди них — создание и поддержка НКО, работа со студентами и образовательными программами с целью последующего контроля и влияния. Стимулирование протестной повестки и финансирование акций, разжигание межэтнической и межконфессиональной вражды. Антиросссийские санкции названы прямым способом давления на граждан и властные структуры в России.

"Практически нет ни одного сегмента жизни нашего общества, которое не подвергалось бы такому внешнему давлению, и в том или ином виде носит характер вмешательства", — считает руководитель рабочей группы Совета Федерации РФ по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ Олег Морозов.

Информационная война против России, говорится в докладе, ведется сразу по нескольким направлениям. Глобальные СМИ, такие как CNN, BBC и прочие электронные и печатные мейнстрим-медиа создают негативный образ России за ее пределами. После чего подключаются инструменты прямой агитации уже внутри России, где главными игроками выступают русскоязычные ресурсы, такие, как "Голос Америки", "Радио Свобода", "Свободная Европа", подконтрольные ресурсы и интернет-СМИ.

Отдельное направление — подготовка и финансирование оппозиционных журналистов, активистов и общественные компаний в самой России. "Вот просто одна цифра, потому что она официальная: по итогам 2016 года 72 миллиарда рублей получили примерно 4,5 тысячи наших неправительственных организаций", — сообщает Олег Морозов.

Одной из технологий вмешательства в ход нынешней президентской кампании комиссия назвала агитацию за бойкот выборов, как способ повлиять на явку. По словам авторов доклада, разработана специальная медиастратегия и тезисы, которые будут активно продвигаться заказчиком через все доступные каналы сразу же после объявления результатов голосования.

"В США есть некая планка, они ее уже установили, — продолжает Андрей Климов. — Они говорят, что любая явка, которая будет выше 45%, — это только "подвоз" и другие манипуляции, для того, чтобы объявить наши выборы нелегитимными".

Все зафиксированные случаи вмешательства в ход нынешней предвыборной кампании приводятся во второй, закрытой, части доклада. Она состоит из трех разделов. Некоторую информацию придали гласности уже после инаугурации избранного президента, поскольку в ней содержатся примеры внешнего влияния на участников президентской предвыборной гонки.

Одна из закрытых глав доклада сенатской комиссии посвящена рискам внешнего вмешательства через влияния на молодежь. И здесь основной канал такого влияния — социальные сети. На производства контента, то есть содержания публикаций в соцсетях, на русском языке иностранные СМИ готовы тратить десятки и сотни миллионов долларов. Отличить подлинные новости от подготовленных западными профессионалами фейков пользователям окажется крайне сложно.

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