Совет Федерации знает, кто хочет вмешаться в наши выборы

Тема:
Президентские выборы 2 часа назад
Совет Федерации знает, кто хочет вмешаться в наши выборыЧитайте нас в Telegram
При этом в самих США не прекращаются попытки оказывать влияние на внутреннюю политику России, а американские спецслужбы получают сотни тысяч долларов на планирование спецопераций в нашей стране. Конкретные факты и примеры содержит доклад комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.
Коллективный запад будет пытаться вмешиваться во внутреннюю политику России. План разработан еще, как минимум, на три следующих избирательных цикла. Доклад временной комиссии Совета Федерации подтверждает: начиная с 2011 года, деятельность американских и европейских агентов влияния в России выросла в разы.
Ноу-хау вмешательства — так называемая "мозаичная схема": отдельные, внешне случайные события и информационные вбросы, при внимательном изучении, оказывается, имеют единые координационные центры и одних авторов. Подробнее об этом Андрей Климов — председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ: "Только планированием активных операций по поводу РФ занимается от 500 до 700 центрального аппарат ЦРУ, тысячи людей в Государственном департаменте, в Пентагоне, в Конгрессе США и обслуживающих его структурах и в разнообразных НПО".
Две части доклада — открытая и закрытая. В первой — перечислены основные каналы внешнего влияния на российскую политику и граждан. Среди них — создание и поддержка НКО, работа со студентами и образовательными программами с целью последующего контроля и влияния. Стимулирование протестной повестки и финансирование акций, разжигание межэтнической и межконфессиональной вражды. Антиросссийские санкции названы прямым способом давления на граждан и властные структуры в России.
"Практически нет ни одного сегмента жизни нашего общества, которое не подвергалось бы такому внешнему давлению, и в том или ином виде носит характер вмешательства", — считает руководитель рабочей группы Совета Федерации РФ по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ Олег Морозов.
Информационная война против России, говорится в докладе, ведется сразу по нескольким направлениям. Глобальные СМИ, такие как CNN, BBC и прочие электронные и печатные мейнстрим-медиа создают негативный образ России за ее пределами. После чего подключаются инструменты прямой агитации уже внутри России, где главными игроками выступают русскоязычные ресурсы, такие, как "Голос Америки", "Радио Свобода", "Свободная Европа", подконтрольные ресурсы и интернет-СМИ.
Отдельное направление — подготовка и финансирование оппозиционных журналистов, активистов и общественные компаний в самой России. "Вот просто одна цифра, потому что она официальная: по итогам 2016 года 72 миллиарда рублей получили примерно 4,5 тысячи наших неправительственных организаций", — сообщает Олег Морозов.
Одной из технологий вмешательства в ход нынешней президентской кампании комиссия назвала агитацию за бойкот выборов, как способ повлиять на явку. По словам авторов доклада, разработана специальная медиастратегия и тезисы, которые будут активно продвигаться заказчиком через все доступные каналы сразу же после объявления результатов голосования.
"В США есть некая планка, они ее уже установили, — продолжает Андрей Климов. — Они говорят, что любая явка, которая будет выше 45%, — это только "подвоз" и другие манипуляции, для того, чтобы объявить наши выборы нелегитимными".
Все зафиксированные случаи вмешательства в ход нынешней предвыборной кампании приводятся во второй, закрытой, части доклада. Она состоит из трех разделов. Некоторую информацию придали гласности уже после инаугурации избранного президента, поскольку в ней содержатся примеры внешнего влияния на участников президентской предвыборной гонки.
Одна из закрытых глав доклада сенатской комиссии посвящена рискам внешнего вмешательства через влияния на молодежь. И здесь основной канал такого влияния — социальные сети. На производства контента, то есть содержания публикаций в соцсетях, на русском языке иностранные СМИ готовы тратить десятки и сотни миллионов долларов. Отличить подлинные новости от подготовленных западными профессионалами фейков пользователям окажется крайне сложно.
Ранее по теме
-
Собчак просит разрешить ей въезд в Крым через Украину5 часов назад
-
Грудинин предположил, что скоро у него найдут Янтарную комнату8 часов назад
-
Мосизбирком исключил злоупотребления правом голосования не по месту прописки в столице1 сутки назад
-
Золото партии: у Грудинина обнаружили 13 счетов в Швейцарии1 сутки назад
-
Сенатор Климов: США планируют представить президентские выборы в России нелегитимными1 сутки назад
-
Жириновский и Собчак ушли с переговоров о формате дебатов1 сутки назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Сирии разбился российский транспортник. Погибли 39 человек
- Путин сыграл в футбол с Инфантино
- Росавиация объявила расшифровку с Ан-148 фейком
- Отравление в Лондоне: Скрипаля сравнили с Литвиненко
- Кортеж Порошенко сбил мужчину в центре Киева. Видео
Самое читаемое
-
Финалистка конкурса "Миссис Россия" продала подругу в секс-рабство
- Похищенную девочку нашли в квартире грузчика, работавшего у ее родителей
- 78-летний Виторган и его 56-летняя супруга выбрали имя для новорожденной дочери
- Россиянка стала одной из самых опасных преступниц Америки
- Лобода ждет ребенка от солиста группы Rammstein
Авто.Вести.Ru
-
Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Mercedes-AMG сделал свой ответ Porsche Panamera
- Porsche неожиданно показал очень быстрый электрокроссовер
- Быстрый, редкий, дорогой: Range Rover привез в Женеву 3-дверный SV Coupe
- Lexus показал свой самый доступный кроссовер
Экономика
-
Китай занял второе место в мировой экономике
- Прогноз: нефтяной рынок опробует "трубу мира"
- Ветер перемен: Китай строит военные базы в Пакистане
- 10 регионов с самым высоким качеством жизни
- Станут ли США крупнейшей нефтяной державой?
Недвижимость
-
Звездные резервации: в каких районах Москвы живут знаменитости
- Квартиры на вторичном рынке уходят в считаные дни
- Апартаменты раздора: застройщики обманывают покупателей
- Купить квартиру без рубля в кармане: ипотека с нулевым взносом
- Самое дорогое и самое дешевое жилье в Подмосковье
Вести.Медицина
-
Популярное дорогое лекарство оказалось не лучше аспирина
- Как избежать сезонных капризов щитовидной железы?
- Красное вино полезно для зубов
- Правда или миф: нравится ли мужчинам худоба
- Бургер, пиво, шаурма: отказаться от вредной еды сложно, но можно
- Сколько соли нужно человеку, чтобы выжить?
Вести в 20.00
-
ЦРУ хочет вмешаться в наши выборы
- "Джоконда" вернется в Пушкинский музей
- Завявшие цветы продают как свежие
Москва 24
-
Московские пожарные сгорели заживо, выведя из огня 12 человек
- Следователи выясняют обстоятельства смерти пенсионера в столичном магазине
- Сотрудник ВШЭ записал видеообращение перед смертью
- Врачи оценивают состояние Валерия Гаркалина как тяжелое
- Потерпевшая рассказала о спасении из горящей квартиры на севере Москвы
Вести.Hi-tech
-
Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
- Samsung Galaxy S9: новый смартфон в старом обличии
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Гид покупателя: доступный смартфон с "высоким" экраном
Вести-Москва
-
Передача мысли на расстоянии: создан первый в мире нейрочат
- В столице водитель "Мерседеса" умышленно наехал на женщину
- "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская": новые станции готовятся к запуску
- Дело автохама на BMW: прокурор требует год ограничения свободы
- Заглянуть в сокровищницу: в Коломенском выставили уникальные экспонаты
- Столичные пенсионеры выбирают "Активное долголетие"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
5 причин, почему мы не увидим PlayStation 5 в этом году
- "Союзмультфильм" показал новых героев "Простоквашино"
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Топ-10 бесплатных мобильных игр для детей
- Су-57 с гиперзвуковыми ракетами: это круче, чем в любой игре
Наука
-
"Инопланетное" подземное растение обнаружено впервые за 150 лет
- Окаменевшие пузырьки рассказали о жизни древних "производителей кислорода"
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Актриса Елена Захарова рассказала о смерти дочери и предательстве мужа
- Исповедь певицы Кати Семеновой: "Муж хотел моей смерти!"
- Карине Мишулиной угрожают расправой фанаты Тимура Еремеева
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
Телеканал "Культура"
-
Кинокритики начали голосование за будущих лауреатов "Оскара"
- В Мексике обнаружены останки человека, жившего 10 тысяч лет назад
- В Российской академии наук появился Совет старейшин
- Россия вошла в десятку лучших туристических направлений мира