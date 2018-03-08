Глава "Нафтогаза" обвинил жителей Украины в чрезмерном потреблении газа

Руководитель украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что население страны виновато в экономических проблемах, так как потребляет слишком много газа. Свое заявление он сделал на нефтегазовой конференции CERAWeek. Также Коболев возложил вину за проблемы компании на политиков прошлого, закупавших газ только у России.

В результате Украина потребляла в 6 раз больше газа, чем любая другая сопоставимая с ней страна, приводит мнение Коболева РИА Новости. В качестве одной из причин чрезмерного потребления газа глава "Нафтогаза" назвал низкую стоимость голубого топлива для домохозяйств – со скидкой 95 процентов от рыночной стоимости.

Коболев заявил, что украинцам необходимо сократить потребление газа и что в этом плане они еще очень далеки от стандартов Европы.