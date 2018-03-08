"Вам, любимые": волонтеры навестили ветеранов, а пожарные выложили поздравление из шлангов

Цветы и виртуальные поздравления — акция "Вам, любимые!" проходит по всей стране, передает телеканал "Россия 24".

Виртуальные поздравления с хэштегом акции можно оставлять в Сети. Самые оригинальные попадают на сайт организаторов. Судя по счетчику, на данную минуту пользователи разместили более семи с половиной миллионов обращений к женщинам.

В Ставрополе пожарные выложили поздравление из шлангов. Всемирную акцию подхватили даже в Бразилии. Спасибо женщинам за остроумие и независимость сказали жители Сан-Паулу.

В Красноярске праздничная акция прошла даже в госпитале для ветеранов войн. Там находятся на лечении в основном пожилые люди. Волонтеры и студенты одного из медицинских колледжей постарались сделать для них сюрприз. Они заходили в каждую палату и вручали женщинам букеты тюльпанов.