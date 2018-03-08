Проверка в Пулкове: получен звонок о постороннем предмете в аэропорту

Сотрудники транспортной полиции проверяют информацию о постороннем предмете в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Информация была получена от неизвестного гражданина, позвонившего в 9:50 с сообщением о том, что на территории Пулкова находится посторонний предмет.

Во время проведения проверочных мероприятий воздушная гавань работает в штатном режиме, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Поступившее анонимное сообщение касалось опасного предмета, якобы находящегося в самолете авиакомпании "Нордавиа" в Пулкове. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе авиакомпании. Проводится проверка, пассажиры самолета эвакуированы. Эвакуация из здания самого аэропорта не проводилась.