"Охотный ряд" снова пригрозили взорвать

Аноним сообщил о бомбе в ТЦ "Охотный ряд", что в центре Москвы. Было принято решение об эвакуации.

Здание проверят кинологи с собаками, передает ТАСС.

Недавно "Охотный ряд" уже угрожали взорвать, но слова телефонного террориста оказались блефом.