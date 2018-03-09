США вводят пошлины на импорт стали и алюминия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25 процентов на импорт стали и 10 процентов – на импорт алюминия.

Moments ago, President @realDonaldTrump signed an order that imposed tariffs on steel and aluminum imports from all foreign countries. https://t.co/AGd6Q5AOY6 pic.twitter.com/NnSNh66rVx — Fox News (@FoxNews) 8 марта 2018 г.

Как заявил американский лидер, те, кто не намерен платить налог, могут перенести производство в Соединенные Штаты, и налога не будет. Также Трамп не исключает, что некоторые страны будут освобождены от выплат таможенных сборов (это в том числе Австралия, Канада, Мексика).

6 марта в Европейском союзе допустили ответное введение пошлин в 25 процентов в отношении импорта ряда товаров из Соединенных Штатов Америки, напоминает газета "Известия". Канцлер Австрии прокомментировал инициативу властей США, назвав ее идиотизмом.