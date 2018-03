США вводят пошлины на импорт стали и алюминия

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин в 25 процентов на импорт стали и 10 процентов – на импорт алюминия.

Moments ago, President @realDonaldTrump signed an order that imposed tariffs on steel and aluminum imports from all foreign countries. https://t.co/AGd6Q5AOY6 pic.twitter.com/NnSNh66rVx