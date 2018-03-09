Теннисистка Касаткина победила в номинации "Прорыв месяца"

Российская теннисистка Дарья Касаткина по итогам февраля стала первой в номинации "Прорыв месяца" по версии Женской теннисной ассоциации. Она опередила украинку Екатерину Козлову и словачку Викторию Кузьмову.

Напомним, что в феврале 20-летняя спортсменка сумела пробиться в финал турнира в Дубае, где проиграла Элине Свитолиной. Кроме того, Касаткина дошла до полуфинала санкт-петербургского турнира, сообщает РИА Новости.