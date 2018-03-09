Макрон Трампу: от торговой войны проиграют все

9 марта 201822:48
Макрон Трампу: от торговой войны проиграют всеЧитайте нас в Telegram
Президент Франции Эммануэль Макрон провел в пятницу телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе беседы французский лидер выразил серьезную обеспокоенность связи с введением США таможенных пошлин на сталь и алюминий. Макрон также заявил, что от торговых ограничений проиграют все, сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.
По мнению президента Франции, такие меры, направленные на союзные страны, которые соблюдают правила международной торговли, "не будут эффективными в борьбе с недобросовестной практикой". Напротив, указал Макрон, они рискуют спровоцировать "торговую войну, которую проиграют все страны".
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