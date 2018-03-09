Фигуристы Скопцова и Алешин завоевали золото на юниорском чемпионате мира

Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин завоевали золото на юниорском чемпионате мира в соревнованиях танцевальных дуэтов. Они лидировали после короткой программы и удержали свое преимущество. Общая сумма россиян составила 155,15 балла.

Серебро досталось американцам Кристине Каррейре и Энтони Пономаренко (147,68). Российский дуэт Арина Ушакова/Максим Некрасов занял третье место с результатом 146,88 баллов, сообщает ТАСС.

Юниорский чемпионат мира по фигурному катанию, который проходит в Софии, завершится 10 марта. На турнире разыграют медали в мужском и женском одиночном катании.