Катар пожаловался ООН на нарушение воздушного пространства ОАЭ и Бахрейном

Постоянный представитель Катара при ООН Алия Ахмед бен Сейф Аль Тани подала генеральному секретарю этой всемирной организации жалобу на три нарушения воздушного пространства Катара военными самолетами ОАЭ и Бахрейна. Ранее эти страны ввели воздушную блокаду эмирата.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Катарское агентство новостей, в письме на имя генсека ООН говорится, что военно-транспортный и военный самолеты ОАЭ нарушили воздушное пространство Катара 14 января и 25 февраля. А самолет Военно-воздушных сил Бахрейна вторгся в особую экономическую зону Катара 28 февраля.

Как отметила постпред, нарушения воздушного пространства Катара являются "явным нарушением международного права". В этой связи Доха пригрозила "адекватным ответом" для защиты суверенитета своей страны согласно международному праву.

От Совета Безопасности ООН правительство Катара потребовало "предпринять необходимые действия в соответствии с уставом ООН для обеспечения защиты мира и безопасности государств".

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Бахрейн в июне прошлого года заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма.