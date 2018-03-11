Вице-премьер правительства Крыма Мурадов: Волкер занимается шантажом

Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов считает, что Курт Волкер, призывающий ввести санкции за посещение полуострова, занимается шантажом демократически мыслящих людей.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель госдепа США Курт Волкеер предложил сделать политику Запада по Крыму более жесткой и ввести санкции за поездки политиков, торговлю и бизнес-контакты с республикой. Волкер сравнил Крым с Донбассом и отметил, что разница лишь в отсутствии на полуострове регулярных боевых действий, передает РИА Новости.

Мурадов заявил, что подобными высказываниями Волкер "демонстрирует конфронтационный и агрессивный антироссийский подход", наносящий ущерб его миссии. Как опытный дипломат, Волкер должен понимать, что такие высказывания в отношении исторического выбора жителей Крыма перечеркивают его мандат спецпредставителя по минским договоренностям. Мурадов добавил, что ни Россия, ни Крым не будут обсуждать легитимный выбор крымчан, сделанный в 2014 году в ходе демократического общенародного референдума. Он отметил, что истинная цель Волкера – нагнетание напряженности, а не достижение договоренностей.

"Жизнь российского Крыма — не ваше дело, мистер Волкер! – сказал Вице-премьер правительства республики. — Занимайтесь своим вопросом и не лезьте в чужие дела". Мурадов также посоветовал вспомнить слова Трампа, сказанные им накануне выборов: Крым хотел быть там, где он сейчас находится.