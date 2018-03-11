Вице-премьер правительства Крыма Мурадов: Волкер занимается шантажом

Тема:
Российский Крым 4 часа назад
Вице-премьер правительства Крыма Мурадов: Волкер занимается шантажомЧитайте нас в Telegram
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов считает, что Курт Волкер, призывающий ввести санкции за посещение полуострова, занимается шантажом демократически мыслящих людей.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель госдепа США Курт Волкеер предложил сделать политику Запада по Крыму более жесткой и ввести санкции за поездки политиков, торговлю и бизнес-контакты с республикой. Волкер сравнил Крым с Донбассом и отметил, что разница лишь в отсутствии на полуострове регулярных боевых действий, передает РИА Новости.
Мурадов заявил, что подобными высказываниями Волкер "демонстрирует конфронтационный и агрессивный антироссийский подход", наносящий ущерб его миссии. Как опытный дипломат, Волкер должен понимать, что такие высказывания в отношении исторического выбора жителей Крыма перечеркивают его мандат спецпредставителя по минским договоренностям. Мурадов добавил, что ни Россия, ни Крым не будут обсуждать легитимный выбор крымчан, сделанный в 2014 году в ходе демократического общенародного референдума. Он отметил, что истинная цель Волкера – нагнетание напряженности, а не достижение договоренностей.
"Жизнь российского Крыма — не ваше дело, мистер Волкер! – сказал Вице-премьер правительства республики. — Занимайтесь своим вопросом и не лезьте в чужие дела". Мурадов также посоветовал вспомнить слова Трампа, сказанные им накануне выборов: Крым хотел быть там, где он сейчас находится.
Ранее по теме
-
Выселение россиян: у Чубарова диагностировали маразм14 часов назад
-
Чубаров пригрозил выгнать россиян из Крыма16 часов назад
-
Украинские пограничники пообещали разобраться с Собчак на границе18 часов назад
-
В Совфеде считают, что Волкер "объединился с украинской радикальной политической верхушкой"2 суток назад
-
Аксенов рассказал, что может наладить российско-украинские отношения13 суток назад
-
Дорогу к мосту в Крым включили в список федерального значения14 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Интервью NBC: последнюю реплику Путина вырезали
- "В Самаре не догнали". Ефремов высказался о скандале
- У боевиков в Сирии нашли 24 тонны химикатов
- Барабаны в знак протеста: латвийские реформы назвали репрессиями
- Украина разберется с Собчак на границе
Самое читаемое
-
Неизвестный препарат помог финской лыжнице выиграть три награды Пхенчхана
- 52 отрубленные кисти рук и бахилы в мешке: криминала нет
- Американских танкистов смутила пушка "Арматы"
- Весь пьедестал российский: фигуристы заняли первые три места на чемпионате мира
- Цена жизни - 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Авто.Вести.Ru
-
Лучшие девушки автосалона в Женеве
- Все новинки автосалона в Женеве - в прямом эфире!
- Обновленный Mercedes-Benz C-Class взял технологии у "старших"
- В Kia сообщили, когда в России стартует обновленная Optima
- BMW возродила культовую "восьмерку" в 4-дверном кузове
Экономика
-
Китай занял второе место в мировой экономике
- Прогноз: нефтяной рынок опробует "трубу мира"
- Андрей Клишас: государство не может находиться полностью в стороне
- Ветер перемен: Китай строит военные базы в Пакистане
- 10 регионов с самым высоким качеством жизни
- Станут ли США крупнейшей нефтяной державой?
Недвижимость
-
Звездные резервации: в каких районах Москвы живут знаменитости
- Квартиры на вторичном рынке уходят в считаные дни
- Апартаменты раздора: застройщики обманывают покупателей
- Купить квартиру без рубля в кармане: ипотека с нулевым взносом
- Самое дорогое и самое дешевое жилье в Подмосковье
Вести.Медицина
-
Как алкоголь может навредить здоровью: рак, психоз и не только
- 14 мифов о сне, в которые не стоит верить
- Родители, сажающие детей на диету, не всегда правы
- Правда или миф: растут ли волосы и ногти после смерти?
- Есть вопрос: что делать с недостатком витамина D
Вести в 20.00
-
Отравление Скрипаля: новая антироссийская истерия
- Путин рассказал об упырях и стартапах
- Самое оригинальное поздравление с 8 марта
Москва 24
-
В праздники Москву заметет
- Мужчина попал в ДТП на угнанном авто и вернул его на стоянку
- Вместо работы няней студентку должны были отправить в сексуальное рабство
- Столичные спасатели помогли врачам госпитализировать больного весом 200 кг
- Семейные войны. Родители Жанны Фриске не могут увидеть внука
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Цветочная лихорадка: секреты выбора букетов
- Зона отчуждения в Домодедове: жители боятся пустующих бараков
- Ледяная пещера в "Зарядье" готова к приему посетителей
- Остатки наследия: в Королеве пытаются спасти уникальное панно
- Ночь на катке и цветочные забеги: чем удивят праздничные выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
5 причин, почему мы не увидим PlayStation 5 в этом году
- "Союзмультфильм" показал новых героев "Простоквашино"
- Эксперты против "геймерского расстройства" ВОЗ
- Топ-10 бесплатных мобильных игр для детей
- Су-57 с гиперзвуковыми ракетами: это круче, чем в любой игре
Наука
-
Собаки формируют чёткое представление о цели, которую ищут по запаху
- "Кислородный" фотосинтез на миллиард лет старше, чем считалось ранее
- Секрет "Ледяного человека": открыты новые возможности мозга и тела
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"