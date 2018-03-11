Большинство россиян готовы голосовать за Путина

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Президентские выборы 5 часов назад
Большинство россиян готовы голосовать за ПутинаЧитайте нас в Telegram
ВЦИОМ выяснил, за кого отдали бы россияне свой голос, если бы выборы президента прошли сегодня, и собираются ли вообще избиратели пойти 18 марта на участки. Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
В формате телефонного интервью с 5-7 и 9 марта опросили 4 тысячи совершеннолетних россиян. Выборка широкая – полный список телефонных номеров, задействованных в стране, так что погрешность исследования составляет меньше двух процентов.
По данным ВЦИОМ, голосовать точно собираются 74 процента, еще 9, скорее всего, пойдут на избирательный участок. За Владимира Путина свой голос отдали 69 процентов опрошенных. Павла Грудинина поддержали 7 процентов, Владимира Жириновского — 5, Ксению Собчак — 2 процента. У Григория Явлинского и Сергея Бабурина по одному проценту. Борису Титову и Максиму Сурайкину не удалось преодолеть однопроцентный барьер.
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