Путин - о "таблетках силы", "Армате" и пиве

Президент России Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова "Путин", опубликованном на странице руководителя МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева в "Одноклассниках", рассказал о своих "таблетках силы". О существовании таких "таблеток" у него и у Путина говорил ранее экс-премьер Италии и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони.

По словам российского президента, таких "таблеток" у него две: "уверенность в правильности того, что ты делаешь, и готовность посвятить этому свою жизнь".

Берлускони в фильме признался, что считает Путина открытым и позитивным человеком.

"Это человек, уважающий всех. Это открытый человек. Я думаю, такова черта всех позитивных людей, которые любят других, умело сочетают большие обязанности и нагрузки с моментами отдыха и симпатиями к другим людям", — сказал итальянский политик.

По словам Берлускони, западные политики критиковали его за позицию по отношению к Путину. "Но я, как и всегда, если ясно вижу ситуацию, то нисколько не боюсь пояснить ее", — отметил он.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, которого с российским лидером связывают дружеские отношения, рассказал, что Путин сильнее его в спорте, за исключением тенниса.

"Он, кажется, начал заниматься теннисом, вот здесь у него нет шансов против меня. Но я боюсь, что если он сейчас это услышит, то начнет тренироваться", — добавил Шредер.

Еще одна из заграничных коллег Путина, канцлер Германии Ангела Меркель, по словам президента, иногда передает ему в подарок "несколько бутылочек радебергского пива".

Одноклассник президента Виктор Борисенко в фильме "Путин" рассказал о причинах, побудивших Путина сказать в сентябре 1999 года ставшую знаменитой фразу о террористах, которых будут "мочить в сортире". "Ну, достали, один и тот же вопрос задают, долбят. В общем, сорвался", — вспоминает Борисенко слова Путина, бывшего на тот момент главой правительства при президенте Ельцине.

Сам Путин вспомнил, как в начале 2000-х годов его вертолет был обстрелян боевиками во время посещения им места гибели псковских десантников в Чечне. "Я-то решил, что это на самом деле салют, потому что Новый год был. Это уже летчики сказали: "Какой салют, мы под обстрелом", — вспоминает Путин.

Говорил президент и о другом событии того периода — катастрофе подводной лодки "Курск" в 2000 году. Путин напомнил про огромные сложности, возникшие в стране после развала Советского Союза — это, конечно, не обошло стороной и положение дел в армии. По его словам, гибель "Курска" стала одним из проявлений тогдашнего общего плачевного состояния российских вооруженных сил.

"Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет, — сказал президент. — Но трагедия колоссальная, столько людей погибло".

В дни трагедии "Курска" он только приступил к исполнению обязанностей президента после выборов, напомнил Путин: по его словам, он "даже не знал, что там проводятся серьезные учения".

"Министр обороны позвонил и сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже и начинаем работу. Было не понятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост", — рассказал глава государства.

К настоящему времени, по словам Путина, Вооруженные силы России не просто возродились — создана новая армия, появились совершенно новые подразделения. "С 2013 года ВКС получают по 200 летательных аппаратов ежегодно", — рассказал глава государства. Таких формирований раньше в составе Вооруженных сил не было, и они уже блестяще зарекомендовали себя в Сирии, добавил президент.

В фильме Владимир Путин также рассказал о том, как побывал внутри боевого танка Т-14 "Армата". "Я залезал, смотрел. Верховный главнокомандующий обязан это делать, обязан посмотреть своими глазами. Это часть моей работы", — сказал он.

Он рассказал также, что Россия намерена развивать мощный ледокольный флот в Арктике, отметив, что атомного ледокольного флота нет больше ни в одной стране мира. "В Советском Союзе он был, в России есть, и у нас есть планы развития, причем мощного ледокольного флота нового поколения", — сказал президент.

Россия, по словам Путина, не согласна с тем, что Запад "пытается всегда показать, где наше место". Способ поведения в отношении России после распада Советского Союза он сравнил с одним из эпизодов фильма "Джентльмены удачи", в котором главный герой попадает в камеру, где ему говорят: "Ваше место у параши".

"Вот по сути, как бы это грубо ни звучало, вот это и есть ", — сказал Путин. Россия с такой позицией некоторых стран не согласна, заявил он.