Совершенное оружие: "Кинжал" быстр и практически невидим

Россия вынуждена принимать ответные меры. Новейшие оборонительные системы, представленные президентом Путиным широкой общественности, свели на нет все усилия США и их союзников. И защитный зонтик, как выразился министр Шойгу, в итоге оказался дырявым.

"Внимание, расчет! Получен приказ на нанесение ракетно-ядерного удара согласно действующего плана. Дублируем приказ! Расчет, Внимание! — Пуск!" — конечно, это только учения. В 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной дивизии на вооружении стоят межконтинентальные баллистические ракеты Р-36М2, грозные "Воеводы". Но уже совсем скоро им на смену придут "Сарматы"

Шпангоуты корпуса первой ступени, гермоперегородки и переходные отсеки будущей ракеты — составные части "Сармата", который будет еще совершеннее, еще могущественнее. Почти без ограничений по дальности. А это значит, для "Сармата" на планете не останется недосягаемых районов. Бросковые испытания завершены. Готовится запуск в серийное производство.

"Сармат" — ракета тяжелого класса. Может нести до 20 боевых блоков. Суммарная мощность — до 8 мегатонн. Или сразу три планирующих крылатых блока "Авангард". Но об "Авангардах" и их неуязвимости — чуть позже. Способности "Сармата" преодолевать противоракетную оборону вероятного противника сильно затрудняют задачу его обнаружения.

После срабатывания ступени разведения боевые блоки устремятся к земле в облаке ложных целей: шары, металлические детали, куски фольги, фрагменты самой ступени и даже надувные имитаторы боеголовки. Наземные радары противника воспринимают их как реальные. И только на высотах около 100 километрах они разделятся: более тяжелые боевые блоки уйдут вперед. Но у противника останется уже критически мало времени — не более 15 секунд, чтобы выбрать их и отправить на перехват свои противоракеты.

"Новый ракетный комплекс "Сармат" имеет короткий разгонный участок в полтора раза меньше, чем "Воевода" — его предшественник. Что значительно затрудняет возможности фиксации старта ракеты и ранее разделение боевых блоков. Энерговооруженность нового ракетного комплекса позволяет использовать не только штатную траекторию полета ракета, а также варьировать этими траекториями, включая пуск ракеты через Южный полюс", — говорит заместитель начальника управления ракетного вооружения РВСН Андрей Северин.

От "Воеводы" ему досталось самое лучшее: двигатель РД-264, проверенный и надежный, и шахты. Они, кстати, получили дополнительную защиту.

"Кратно увеличена стойкость ракеты к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. И оружие на новых физических принципах. Это позволит выжить ракете в условиях воздействия средств противоракетной обороны и обязательно достичь той цели, которая поставлена перед ракетой", — считает генеральный директор, генеральный конструктор Государственного ракетного центра Имени Академика В.П. Макеева, академик РАН Владимир Дегтярь.

"Комплекс создан не для каких-то упреждающих действий, он создавался в ответ на развертывание США системы противоракетной обороны как на своей территории, так на европейской. Я думаю, что этот комплекс может быть стабилизирующим фактором для нашего вероятного противника в перспективе", — главный научный сотрудник военной академии РВСН имени Петра Великого Василий Лата.

Наши западные партнеры надеются защититься именно от возмездия. От ответного удара. Активно строят глобальную ПРО. И их заверения, что все это ради защиты от ядерного нападения со стороны Ирана и Северной Кореи не более чем лукавство.

Потому что разработанные иранскими конструкторами "Шахабы" и "Саджилы" сейчас не могут летать дальше чем на две с половиной тысячи километров. Не говоря о том, чтобы перемахнуть через Атлантику. При таком раскладе развертывание позиционного района ПРО ни в Румынии, ни в Польше не имеет смысла. Не говоря уже о Скандинавии и Северной Атлантике.

То же самое с северокорейской ядерной угрозой. Да "Хвасон-3", как считают американские специалисты, способен доставить боевые блоки на расстояние до 12 тысяч километров. То есть под угрозой вся Аляска и континентальная часть США. Но дело в том, что оптимальные трассы пролета ракет располагаются над самыми северными районам Тихого океана. И строить противоракетную систему в Японии нет никакого смысла.

Отсюда вывод: США расторгли Договор об ограничении систем противоракетной обороны, чтобы не сдерживать себя, и за 15 лет им удалось создать по периметру наших границ сразу несколько позиционных районов.

В космосе развернута целая группировка спутников. Они фиксируют пуски ракет — по факелу двигателя определяют траектории их полета, характеристики боевых частей и ложных целей, выдает целеуказания для перехвата. На суше и в море действует целая сеть из 47 радиолокационных станций. Они перекрыли все возможные траектории полета российских баллистических ракет в направлении США. Под колпаком разведывательно-информационных средств американской ПРО оказалась почти вся территория России.

Ударный потенциал составляют более 400 противоракет "ГБИ", "Стандарт-3" и "ТХААД". Кроме того, на перехват могут работать 1300 противоракет "Пэтриот" ПАК-3.

А совсем скоро, после модернизации, противоракеты "Стандарт-3" смогут перехватывать наши баллистические ракеты сразу после их старта прямо над Балтийским морем. И даже ответный удар из глубины России США смогут перехватить благодаря аппаратам космического сегмента ПРО и станциям РЛС в Гренландии, Великобритании и на Аляске. Пентагон таким образом создает третий позиционный район, зонтик для защиты северо-восточных штатов именно от русских ракет, а совсем не от иранских или северокорейских.

Серьезную угрозу для безопасности России представляют и группировки натовских крейсеров с управляемым ракетным оружием типа "Тикондерога". Стоящие на них крылатые "Томагавки" поражают цели на удалении до двух с половиной тысяч километров. То есть под ударом оказываются пусковые установки баллистических ракет и наша столица.

Унифицированные пусковые установки, такие же как и на кораблях, размещены и на базе ПРО в Румынии. Натовские представители говорят, что в наземном варианте с них нельзя запускать ракеты. Но это звучит неубедительно. К тому же стоящие в них "Стандарт-3" при необходимости можно быстро заменить на те же "Томагавки". А это уже грубейшее нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который пока еще действует.

То есть одна из сторон прямо и явно идет на нарушении договоренностей и активно вооружается, действует агрессивно. Россия просто вынуждена принимать ответные меры. Новейшие оборонительные системы, представленные президентом Путиным широкой общественности, свели на нет все усилия США и их союзников. И защитный зонтик, как выразился министр Шойгу, в итоге оказался дырявым.

Итак, и без того всепроникающую мощь "Сармата" может еще больше усилить изделие "4202", тот самый "Авангард" — планирующий крылатый боевой блок. Он способен двигаться к цели в плотных слоях атмосферы. Причем на гиперзвуке - со скоростью более 20 тысяч километров в час.

"Он может свободно обходить все районы, где развернута система противоракетной обороны, он может менять направление своего полета по курсу, а может отклоняться на расстояние 5 тысяч километров и заходить совершенно с другой стороны к объекту своего поражения", — говорит Лата.

"Авангард" уже производится серийно. Сразу после выхода США из Договора по ПРО российские конструкторы начали работу по созданию крылатой ракеты с ядерным двигателем. И вот 6 ноября на полигоне архипелага Новая Земля успешно завершились первые испытания.

"Был проведен пуск. Обеспечена тяга ракеты на ядерном топливе", — доложил Лев Рябев,— первый замминистра РФ по атомной энергии в 1993-2002 годах.

В районе учений в это время находилось разведывательное судно "Марьята" ВМС Норвегии и натовский самолет-разведчик "Орион". Они все это видели, потому и не опровергают. А ведь это настоящий технологический прорыв! Который по масштабу можно сравнить только с изобретением реактивного двигателя в середине прошлого века.

"Спасибо огромное нашим ученым атомщикам. Которые эту сказку сделали практически былью. В прошлом году были комплексные испытания, они подтвердило все те подходы, которые были заложены в эту крылатую ракету. Подтверждены, в первую очередь, возможностью выхода на заданные мощности ядерно-энергетической установки, но, как вы догадываетесь, стартует она на обычных пороховых двигателях, а потом запускается ядерная установка", — говорит замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

Которая позволяет ракете находиться в полете сколь угодно долго. И все это время, двигаясь по настильной траектории вдоль поверхности Земли, она остается невидимой для системы ПВО противника. До самого момента уничтожения намеченной цели.

Как и многие технологии двойного назначения, компактный ядерный двигатель в ближайшее время найдет широкое применение в гражданских проектах.

В 2017 году в войска начали поступать авиационные ракетные комплексы "Кинжал". Боевое применение отработано. Истребитель-перехватчик МиГ-31БМ на сверхзвуке подходит к зоне действия вражеской ПВО, не входя в нее, и пускает ракету. Далее гиперзвуковой аэробаллистический боеприпас "Кинжал" на скорости более 3 километров в секунду, активно маневрируя, гарантировано преодолевает любую из существующих оборонительных систем. Сам "Кинжал" покрыт особым радиопоглощающим материалом и почти не виден на радарах. Совершенное оружие! Способное уничтожать пункты управления и даже целые корабельные группы. А пусковые комплексы "Пэтриот" превращать в груду ненужного железа.

Сегодня в Минобороны сообщили об успешном учебно-боевом пуске с истребителя МИГ-31 гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал". Самолет совершил вылет с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне. В ходе пуска были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Еще одна составляющая оружия возмездия — океанская многоцелевая система. Беспилотный подводный аппарат с ядерным двигателем может нести заряд любой мощности и передвигаться на невиданных ранее скоростях. Американская система дальнего гидроакустического наблюдения СОСУС с ее "Цезарями", "Барриерами" и "Колоссами" такой подводный беспилотник просто не запеленгует. На театре военных действий это новое оружие уничтожит все авианосные группы и ракетные крейсеры противника в течение первых часов.

"Оно может заныривать на глубину свыше 1000 метров, она может маневрировать в процессе движения к намеченной цели, практически это автономное средство, оно не требует никакой коррекции, то есть гидроскопия системы наведения позволяет ей с достаточно высокой точностью быстро, безуликово подойти к объекту поражения. Я не знаю сегодня средств, которые способны остановить это оружие", — продолжает Борисов.

Есть теперь у России и лазерное оружие. Еще в 2015 году успешно прошел испытания комплекс поражения военной техники. Сейчас он производится серийно и поставляется в войска. На его основе можно создавать еще более совершенные образцы различных видов базирования и назначения.

"Боевые лазерные комплексы, которые прошли аттестацию, поставлены в ответ на внешние угрозы. Российское государство создало мощный оборонительный комплекс уникального оружия, преимуществом которого, в первую очередь, является мгновенность доставки энергии, неограниченный боезапас. В будущем он будет нести боевое дежурство по защите нашей Родины", — говорит заместитель директора по научной работе Института общей физики имени Александра Прохорова РАН, член-корреспондент РАН Сергей Гарнов.

Пожалуй, самой консервативной в плане технологий остается отечественная система противоракетной обороны. Потому, что все самое лучшее и совершенное уже придумано.

Уже через 4 секунды после старта противоракета 53Т6 комплекса А-135 выходит на рабочий режим и достигает максимальной скорости в 5 с половиной километров в секунду. Еще через 6-10 секунд она перехватывает и уничтожает любую баллистическую цель на высотах от 40 до 100 километров.

Данные об обнаруженных целях в автоматическом режиме поступают от радиолокационных станций дальнего обнаружения. Они накрывают всю территорию России единым радиолокационным полем. Наиболее опасное направление — западное. За него отвечают сразу три станции. В Оленегорске уже полвека охраняет космические рубежи станция Днепр. В Лехтуси, под Санкт-Петербургом и в Калининграде на боевое дежурство заступили новейшие РЛС "Воронеж".

"Уникальные возможности нашей станции позволяют обнаруживать и сопровождать не только баллистические ракеты, космические аппараты, самолеты, но и гиперзвуковые летательные аппараты", — начальник отдельного радиотехнического центра Дмитрий Горнев.

В случае массированной ракетной атаки объявляется боевая тревога. Начинают работать соединения противоракетной обороны. Над Центральным промышленным районом, над Москвой, они создают непробиваемый купол.

Это глаза и уши нашей противоракетной обороны — радиолокационная станция Дон-2Н. А это ее главный рабочий инструмент — под радиопрозрачным покрытием находятся излучатели фазированной антенной решетки. Именно они формируют узконаправленный луч, который и ищет в космосе цель. Отраженный сигнал поступает на приемную антенну. На каждой из четырех сторон радиолокационной станции есть по такой паре — излучающая и приемная антенны. Благодаря этому обеспечивается полный охват по горизонту — на 360 градусов. Ну, а в высоту Дон-2Н видит на 40 тысяч километров и способен обнаруживать одновременно до 100 летящих баллистических целей. Специалисты называют это восьмым чудом света.

Хотя бы потому, что только наш Дон-2Н смог обнаружить в космосе элементы размером меньше 5 сантиметров и построить траекторию их движения, учения по отражению ядерной атаки проходят ежедневно. Главное — как можно быстрее селектировать наиболее опасные цели. То есть выделить среди облака ложных целей реальные боеголовки. Потому что они движутся к земле на огромных скоростях — около 7 километров в секунду, и на их перехват отводятся считанные минуты, всего 8-9 минут.

Оружие судного дня. Но система противоракетной обороны А-135 без всяких чрезмерных усилий может отразить до 100 летящих баллистических целей. Это если нас одновременно атакуют около 20 ядерных ракет.

Из-за огромных скоростей, с которыми движутся противоракеты, времени на принятие решения остается очень мало. Система делает все сама в автоматическом режиме. С многократным резервированием. Поэтому ошибки исключены. Конечно, натовские стратеги об этом прекрасно знают. Как и о том, что ответный удар последует незамедлительно. Возмездие неотвратимо.

Согласитесь, неплохая переговорная позиция. Путин ведь раскрыл все это лишь для того, чтобы аккуратно усадить наших партнеров за переговоры. Поскольку деньги налогоплательщиков США, потраченные на ПРО выброшены на ветер.