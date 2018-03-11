На борту упавшего Bombardier была дочь Хюсейна Башарана

На борту разбившегося в Иране самолета Bombardier Challenger 600 была дочь известного турецкого предпринимателя Хюсейна Башарана, семеро ее друзей и трое членов экипажа.

Авиакатастрофа произошла в горах на западе страны, спасатели до места крушения пока не добрались. После падения самолет сгорел, напоминает РИА Новости. Есть версия, что возгорание произошло в двигателе еще во время полета.