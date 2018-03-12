На улице в Торонто неизвестный расстрелял мужчину

В канадском Торонто правоохранители разыскивают преступника, расстрелявшего мужчину на улице в одном из западных районов мегаполиса. О происшествии сообщил телеканал Global News.

Пострадавшего, чье имя и другие данные не сообщаются, в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, где он позднее скончался от полученных ранений. В настоящее время полиция устанавливает мотивы преступления.

По словам свидетелей, преступник был одет во все черное, его лицо закрывала маска. Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск стрелка. С начала 2018 года это убийство стало уже одиннадцатым в Торонто, сообщает ТАСС.