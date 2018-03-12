"Я бессмертный": дорожную вакханалию в Клину устроил "спаситель мира"Читайте нас в Telegram
Три машины ДПС оказались разбиты в результате погони за "бессмертным" водителем угнанного УАЗа в подмосковном Клину, которого после задержания передали врачам — мужчина настаивал на том, что действовал по велению небес. Один из очевидцев снял на видео последствия разгула "спасителя мира" и его признания.
Первый служебный автомобиль мужчина повредил около 19 часов вечера воскресенья на парковке торгового центра на Литейной улице. Страж порядка потребовал от него остановиться, но водитель внедорожника вдавил педаль газа в пол и протаранил легковушку, после чего принялся петлять по дворам — припаркованным у подъездов машинам немало досталось от его маневров. Во время погони хулиган вытеснил с дороги патрульное авто, так что оно на скорости врезалось в дорожный знак. Спустя несколько секунд мужчина разбил еще одну машину полиции и вновь ушел во дворы, где его со стрельбой задержали.
"Я ж всегда прохожу на зеленый коридор, ребята! И езжу только через левую сторону. Вы заметили, что я только налево поворачивал?! Люди, я мир пришел спасать от зла, гордости, жестокости! И в тюрьме не сдохну, я бессмертный", — гарантировал едва не устроившим над ним расправу владельцам поврежденных машин задержанный.
Позже выяснилось, что ему 35 лет и в Подмосковье он приехал из Новгородской области вместе с женой, "у которой красивая коса". Откуда у мужчины взялся числившийся в угоне УАЗ, предстоит выяснить стражам порядка, тогда как перед врачами стоит задача определить вменяемость подозреваемого, по вине которого один сотрудник ДПС попал в больницу.
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