"У вас совсем плохо с чувством юмора..." Вспоминая роли Олега Табакова

12 марта пришла скорбная весть: на 83-м году ушел из жизни любимый несколькими поколениями зрителей актер Олег Табаков.

Когда в конце ноября 2017 года стало известно о его госпитализации после заражения крови во время установки зубных имплантов, поклонники верили в то, что врачи сотворят чудо, и актер вернется на сцену, будет радовать нас новыми ролями. Но чуда не произошло.

Олег Павлович находился все это время в бессознательном состоянии. Врачи делали самые пессимистичные прогнозы, однако родственники не решались отключить его от аппаратов поддержания жизнедеятельности, передает телеграм-канал Mash. В 16:15 у актера произошел сердечный приступ, и его не стало.

Но в памяти миллионов навсегда останутся больше 150 работ в кино и около 80 — в театре: "Семнадцать мгновений весны", "Человек с бульвара Капуцинов", "Мэрри Поппинс, до свиданья!", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Путешествие мсье Перришона", "Несколько дней из жизни Обломова", "Достояние республики", десятки других ролей в легендарных советских и российских фильмах… И, конечно, любимые мультгерои, которые говорили голосом Олега Табакова. Вспомним некоторые из них…