США продлевают санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении на год санкций в отношении Ирана, введенных в связи с разработкой баллистических ракет, поддержкой международного терроризма и нарушениями прав человека.

Как сообщалось, в июле 2015 года Иран достиг договоренности с "шестеркой" (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) по соглашению, призванному гарантировать мирный характер ядерной программы Тегерана, получившему название Совместный всеобъемлющий план действий, напоминает ТАСС. В соответствии с документом, Иран должен ограничить обогащение урана и полностью отказаться от производства ядерного оружия. В январе 2016 года США сняли с Ирана введенные из-за этих разработок санкции.

Как отметил Дональд Трамп, хотя такие меру представляют собой существенное изменение санкционной политики США, всеобъемлющие не связанные с ядерным оружием санкции в отношении Ирана остаются в силе. По словам главы америкаснкой администрации, действия и политика правительства Ирана, включая разработку баллистических ракет, поддержку международного терроризма и нарушения прав человека, продолжают представлять угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США, и по этой причине санкционный режим продлевается на один год.

Ранее президент США заявлял, что продлевает заморозку так называемых "ядерных" санкций в отношении Ирана в последний раз, но 13 октября 2017 года Трамп изложил новую — более жесткую — стратегию США по отношению к республике.