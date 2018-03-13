Биатлонисты юниорской сборной России вызваны на этап Кубка IBU

Тренерский штаб национальной сборной России по биатлону принял решение вызвать в состав на заключительный этап Кубка IBU лидеров юниорской команды, которые блестяще выступили на недавнем чемпионате мира в эстонском Отепя.

Восьмой этап Кубка IBU пройдет на российской земле – в Ханты-Мансийске, — и на него приглашены четверо представителей юниорской сборной России – Игорь Малиновский, Василий Томшин, Валерия Васнецова и Полина Шевнина.

В состав мужской команды также заявлены Александр Логинов, Алексей Слепов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Алексей Волков. У женщин компанию юниоркам составят Ирина Услугина, Кристина Резцова, Евгения Павлова, Анастасия Егорова, Маргарита Васильева и Тамара Воронина.