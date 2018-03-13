В Лондоне умер ближайший соратник Березовского

В Лондоне скончался соратник беглого олигарха Бориса Березовского, фигурант так называемого дела "Аэрофлота" Николай Глушков. Мужчине было 68 лет. О смерти Глушкова сообщил владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев, который ранее тоже сотрудничал с Березовским.

"Николай Глушков. 1949-2018", — написал Кудрявцев на своей странице в соцсети Facebook.

В 1990-е годы Николай Глушко занимал должности заместителя руководителя компаний "ЛогоВАЗ" и "Аэрофлот". В 1999 году его обвинили в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступных путем, однако в 2004 году суд оправдал его по этим обвинениям, напоминает ТАСС. При этом Глушков был признан виновным в злоупотреблении полномочиями и попытке побега. Поскольку под стражей он находился с декабря 2000 года, Глушков был освобожден в зале суда.

Последние годы он проживал в Лондоне, где получил политическое убежище. В 2017 году в ходе заочного судебного процесса в России Глушков был приговорен к 8 годам лишения свободы за хищение 123 миллионов долларов у компании.

Борис Березовский был обнаружен мертвым 23 марта 2013 года в доме, принадлежащем его бывшей жене Галине, в сорока километрах от Лондона.