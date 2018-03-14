Дело секты "Аум Синрикё": половину осужденных готовят к казни

Министерство юстиции Японии этапировало из Токио семерых из тринадцати приговоренных к повешению бывших руководителей и боевиков террористической секты "Аум Синрикё". Это считается подготовкой к реальному проведению казней, сообщает информационное агентство Киодо.

В то же время руководитель секты 63-летний проповедник Сёко Асахара, также приговоренный к смерти, пока остается в тюрьме.

В Японии имеется семь тюрем с оборудованием для совершения казней. Смертный приговор приводится в исполнение по письменному распоряжению министра юстиции, передает ТАСС.

Секта "АУМ Синрикё" (запрещена в России и в других странах мира), предрекала конец света и так "последнюю битву добра и зла", в ходе которой собиралась уничтожить всех своих врагов. Секта была основана в 1987 году; ее численность в Японии в 1995 году составляла 10 тысяч человек. Имелись отделения в России, США, ФРГ, Шри-Ланке и Австралии.

Самой известной их террористической вылазкой стала газовая атака в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин (боевое отравляющее вещество) в пяти поездах подземки. В результате теракта погибли 13 человек, отравления получили более 6,3 тысячи человек.

В апреле 1995 года было арестовано практически все руководство секты. В 1996 году над ними начался судебные процессы, которые продолжались вплоть до 2016 года. Осуждены около 190 человек. Помимо 13 приговоренных к казни, шестеро получили приговоры к пожизненному заключению.