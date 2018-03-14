Тренер Слуцкий: переговоров с разными клубами было очень много

Российский тренер Леонид Слуцкий, который недавно возглавил голландский футбольный клуб "Витесс", рассказал о том, как проходили переговоры с командой.

"После того как стало известно, что нынешний тренер "Витесса" не продлевает контракт, руководство клуба стало рассматривать кандидатуры. В итоге вышли на меня с предложением, — рассказал Слуцкий, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Все это произошло относительно недавно. Переговоров было очень много".

Кроме того, наставник рассказал, почему в его команде не стоит ждать большого количества россиян. "Думаю, это достаточно проблематично. Все-таки уровень зарплат "Витесса" и ведущих клубов РФПЛ сильно отличается. Так что, на мой взгляд, появление российских игроков маловероятно", — добавил Слуцкий.