Крушение военного вертолета в Сенегале унесло жизни шестерых человек

В результате крушения транспортного военного вертолета Ми-17 в прибрежном районе Сенегала шесть человек погибли и 14 получили ранения. Такие данные сообщил информационный портал Dakarctu, ссылаясь на официального представителя страны.

Ранее сообщалось, что в результате аварии 13 человек считаются пропавшими без вести.

Согласно последней информации, которую предоставили экстренные службы, немедленно отправившиеся на место происшествия, в результате ЧП погибли шесть человек. Остальные пассажиры (14 человек) получили ранения, трое – весьма серьезные. Все пострадавшие были госпитализированы, передает РИА Новости.

Как уточняется, крушение произошло неподалеку от деревни Миссира, область Фатик. Вертолет направлялся в Дакар из города Зигиншор. Ранее сообщалось, что на борту находились четыре члена экипажа и 16 пассажиров.

Президент Сенегала Маки Салл выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате крушения.