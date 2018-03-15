США не пропустили в Совбез ООН проект заявления России и Китая по КНДР

Тема:
Конфликт между Кореями 1 час назад
США не пропустили в Совбез ООН проект заявления России и Китая по КНДРЧитайте нас в Telegram
Соединенные Штаты Америки не пропустили в СБ ООН проект заявления Китая и России в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, передает РИА Новости. Об этом заявил представитель постпредства РФ при Организации Объединенных Наций Федор Стржижовский.
Делегация США заблокировала внесенный Китаем и Россией проект заявления Совета Безопасности для прессы в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, который вызван недавними договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, Республики Корея и Соединенных Штатов Америки на высшем уровне.
В российской дипмиссии отмечают, что решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой без какого-либо обсуждения среди членов Совета Безопасности ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в отношениях между КНДР и Южной Кореей.
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