США не пропустили в Совбез ООН проект заявления России и Китая по КНДР

Соединенные Штаты Америки не пропустили в СБ ООН проект заявления Китая и России в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, передает РИА Новости. Об этом заявил представитель постпредства РФ при Организации Объединенных Наций Федор Стржижовский.

Делегация США заблокировала внесенный Китаем и Россией проект заявления Совета Безопасности для прессы в поддержку прогресса в урегулировании ситуации на Корейском полуострове, который вызван недавними договоренностями о проведении встреч руководства КНДР, Республики Корея и Соединенных Штатов Америки на высшем уровне.

В российской дипмиссии отмечают, что решение США прекратить работу над российско-китайской инициативой без какого-либо обсуждения среди членов Совета Безопасности ООН вызывает вопросы об истинных намерениях Вашингтона в контексте наметившегося потепления в отношениях между КНДР и Южной Кореей.