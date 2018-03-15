Тема:
Фильм "Путин" 8 минут назад
Террористы хотели выбрасывать трупы на Красной площади. Путин вспоминает "Норд-Ост"Читайте нас в Telegram
Президент России Владимир Путин рассказал, что единолично принял решение о штурме театрального центра на Дубровке. Об этом он рассказал в фильме Андрея Кондрашова "Путин", который опубликован в "Одноклассниках" и "ВКонтакте".
Театральный центр, в котором шел мюзикл "Норд-Ост", был захвачен террористами, 23 октября 2002 года. Глава государства рассказал, что боевики хотели взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и там начать их расстреливать, выбрасывая их тела на улицу. Их целью было воздействие на руководство страны и спецслужбы.
"Конечно, мы этого не могли допустить", — подчеркнул Путин.
Николай Патрушев, который в то время занимал пост директора ФСБ, сообщил, что в процессе подготовки операции спецслужбы "искали способ, как это сделать, чтобы никто не пострадал".
"Мы полагали, что такой способ нашли, работали с учеными день и ночь, смотрели, какие у нас есть возможности, эксперименты с газом, мы полагались на те результаты, которые они в ходе этих экспериментов получили", — рассказал Патрушев.
Перед началом штурма в зал через вентиляцию запустили газ, компоненты которого широко используются в мире для анестезии. Однако ночью Путину позвонил Патрушев и сказал, что газ не работает, вероятно, его уносит какой-то сквозняк. А уже на следующее утро террористы должны были начать расстреливать заложников.
"Я задал вопрос директору ФСБ: "Ребята пойдут без этого газа?" Он сказал: "Если прикажете, пойдут. И я ему сказал: начинайте", — вспоминает Путин.
Таким образом, решение о штурме было принято лично главой государства. Путин подчеркивает, что тогда "не было другого варианта, никто, кроме меня, этого решения принять не мог".
Президент рассказывает, что, отдав этот приказ, он пошел в часовню в первом корпусе Кремля и впервые в жизни стал перед иконами на колени. Через некоторое время директор ФСБ доложил президенту, что газ подействовал и штурм идет по плану.
Штурм начался утром 26 октября. В результате спецоперации все террористы были уничтожены. Погибли 130 заложников, в том числе 10 детей.
Ранее по теме
-
Путин: будущее России рождается в спорах8 минут назад
-
Сечин: Путин предпочел быть расстрелянным за преданность31 минута назад
-
Путин рассказал, как утихомирил толпу в Дрездене37 минут назад
-
Шредер: мы похожи, Путин рос в коммуналке с крысами, я - в бараке без электричества42 минуты назад
-
Путин рассказал, что для него счастье46 минут назад
-
В 2019 году Россия запустит миссию на Марс55 минут назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
В Интернете опубликована вторая часть фильма "Путин"
- Россия прощается с Табаковым
- Мэй не видит грабли, оставленные Блэром
- Стивен Хокинг. Жизнь как достижение
- Режиссер, даривший мечты: скончался Леонид Квинихидзе
Самое читаемое
-
Ксения Собчак расплакалась на дебатах и пожаловалась в ЦИК
- Создатель яда "Новичок" предрек Скипалю и дочери мучительный уход
- "Карамба!": оползень на глазах очевидцев убил грозившую скале пьяную женщину
- Вахтовики избили бойцов Росгвардии в якутском ресторане
- "Это не лебедь, а птеродактиль": в Сети обсуждают фото Волочковой с животиком
Авто.Вести.Ru
-
Новейший Volkswagen Teramont: российские цены
- После визита Путина Крымский мост обещают сдать досрочно
- Nissan показал новый внедорожник Terra со всех сторон
- В Renault начали испытывать новый кроссовер (возможно, "горячий")
- Лучшие девушки автосалона в Женеве
Экономика
-
Орешкин: повышение пенсионного возраста обсуждается
- Криптовалюты накрыла волна продаж
- США: Китай должен сократить торговый профицит
- Торговая война сотрет выгоду от налоговой реформы
- Средний чек жителя России в феврале вырос на 1,3%
Недвижимость
-
Если застройщик - банкрот: что делать и куда обращаться
- Теплые полы: за и против
- Как не попасть с ДДУ: юридические хитрости
- Москвичи больше не вкладываются в квартиры
- Меняем московскую двушку на Исландию
Вести.Медицина
-
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья
- От каких болезней умирают россияне?
- Противоопухолевый препарат помог при аутизме
- Опасная профессия: стоматологи чаще других страдают редкой болезнью
- 5 продуктов, которые сделают вас счастливее
Вести в 20.00
-
Путин протестировал Крымский мост
- 23 российских дипломата высылаются из Британии
- Шефа ЦРУ могут арестовать в Европе
Москва 24
-
Собаки загрызли родственника Лозы, спасшего от псов незнакомую девушку
- Пьяный Михаил Ефремов обматерил зрителей прямо со сцены
- Участница конкурса красоты стала фигуранткой дела о торговле людьми
- Москвичку чуть не задавило тележками в супермаркете
- Семиклассница держит в страхе всю школу в Донском районе столицы
Вести.Hi-tech
-
Samsung Galaxy S9+: полный обзор и тестирование
- У нового смартфона Huawei будет тройная камера
- В Instagram добавят видеозвонки
- Планы Apple раскрыты: осенью выпустят три "айфона"
- Light Phone 2 вернет свободу, отнятую смартфонами
Вести-Москва
-
Cотрудники подпольного обменника украли у клиента миллион долларов
- Москва в ледяной глазури: оттепель сменилась резким похолоданием
- #ЯВыбираюСам: москвичей зовут на выборы
- "Электронный дом": собрания жильцов больше не обязательны
- Пушкинский музей открыл для посетителей кабинет директора
- "Лужники" и "Зарядье" блистают в Каннах
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
10 причин сказать спасибо Стивену Хокингу
- 5 важных апдейтов, которые реально нужны PUBG
- Трампу хотят показать новое видео - про красоту в играх
- Google и Facebook запрещают рекламу криптовалют
- В какой игре появится Геральт? Самые популярные гипотезы
Наука
-
Графен превратили в эффективный контейнер для удобрений
- Хроническая боль возникает у мужчин и женщин по-разному
- "Клеточный секрет" татуировок позволит удалять их более эффективно
Фильм Про
-
Топ-100 лучших триллеров в истории
- Мультфильм от ученика Миядзаки: в прокате - "Мэри и ведьмин цветок"
- Главные кинопремьеры марта
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Бывшие возлюбленные Александра Серова встретились лицом к лицу
- Тайный покровитель Виталины делает сенсационное признание
- Карина Мишулина не смогла засудить Тимура Еремеева
- Любовный приворот: тайна смерти актера Алексея Петренко
Телеканал "Культура"
-
Подарок всем женщинам страны
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- 80 лет со дня рождения Рудольфа Нуриева
- У актрисы Фрэнсис Макдорманд пытались украсть "Оскар"