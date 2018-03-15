Во время дебатов Сурайкин попытался напасть на Шевченко

Кандидат в президенты России от партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин попытался напасть на журналиста Максима Шевченко, который является доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

Инцидент произошел в ходе предвыборных дебатов на телеканале "Россия 1", эфир транслировался на Дальний Восток.

Ведущий дебатов Владимир Соловьев предоставил слово Лидии Филькиной, которую Сурайкин представил своим доверенным лицом и бывшей работницей "Совхоза имени Ленина". При этом Сурайкин не ушел из студии.

Женщина обвинила Грудинина в том, что он выселил ее семью из квартиры. В ответ Шевченко обратил внимание, что кандидат от "Коммунистов России" продолжает участвовать в дебатах, после чего Соловьев попросил Сурайкина покинуть студию.

После этого Сурайкин и Шевченко обменялись рядом оскорблений, после чего первый направился в сторону политолога с кулаками, но был остановлен ведущим и другими участниками дебатов и выведен из студии.

Соловьев проинформировал общественность о том, что юристы ВГТРК связались с Центризбиркомом РФ, где ответили, что ответственность за участие Филькиной в дебатах лежит на Сурайкине.