Владимир Путин призвал россиян принять участие в выборах

Президент России Владимир Путин обратился со специальным обращением к избирателям, призвав граждан страны 18 марта принять участие в выборах главы российского государства.

Глава государства подчеркнул, что очень важно, чтобы мнение каждого было учтено в определении пути дальнейшего развития России, передает ТАСС. "За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор — это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения", — отметил Владимир Путин.

Президент напомнил, что, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, единственным источником власти является народ. По его мнению, в этой правовой формуле заключен огромный смысл, так как именно от воли народа, от воли каждого гражданина России зависит, по какому пути пойдет страна, от этого "зависит будущее России и наших детей".