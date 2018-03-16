Останки Дали снова захоронили

Останки знаменитого художника Сальвадора Дали, эксгумированные для проведения теста на отцовство, возвращены обратно в его могилу.

"Останки Сальвадора Дали были вновь захоронены и покоятся под куполом Театра-музея Фигераса", — сообщили ТАСС в Фонде "Гала — Сальвадор Дали", добавив, что музей вновь открыт для посещений и работает по обычному графику.

Решение об эксгумации тела художника-сюрреалиста суд принял в 2017 году по требованию каталонки Пилар Абели Мартинес, которая утверждала, что является дочерью Сальвадора Дали. Для проведения ДНК-теста специалисты взяли из усыпальницы образцы двух больших костей, волосы и ногти.

Однако экспертиза не подтвердила родство. Теперь женщине предстоит компенсировать издержки. Сама Пилар Абель заявила, что не признает результаты экспертизы и оспорит их.