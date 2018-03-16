Леонида Квинихидзе похоронили в Питере

В Санкт-Петербурге похоронили режиссера Леонида Квинихидзе, умершего на 81-м году жизни.

Как передает "Интерфакс", со ссылкой на пресс-службу киностудии "Ленфильм", прощание с кинорежиссером состоялось в морге Покровской больницы, а последний покой он обрел на Шушарском кладбище северной столицы.

Леонид Александрович умер 13 марта в Петербурге.

Он родился 21 декабря 1937 года в Ленинграде, в семье известного кинорежиссера Александра Файнциммера. Чтобы его не путали с отцом, взял фамилию матери.

В 1961 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Снимал документальные фильмы, а затем работал режиссером-постановщиком на киностудии "Ленфильм", главным режиссером, художественным руководителем Московского Государственного театра "Мюзик-холл", а впоследствии Крымского, Санкт-Петербургского и Хабаровского музыкальных театров.

Снял почти 20 телефильмов, из которых наибольшую популярность Квинихидзе принесли его музыкальные ленты — "Соломенная шляпка", "Небесные ласточки", "31 июня", "Шляпа", "Мэри Поппинс, до свидания".